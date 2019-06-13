Лента RSS
Подписаться на ленту
13 июня 2019, четверг, 11:33
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,07
  • € 2,35
13. 06. 2019

Дело Януковича: суд отложил рассмотрение апелляции

Киевский апелляционный суд в 10.10 утра начал заседание, где должен был рассмотреть апелляции на приговор бывшему президенту Украины Виктору Януковичу, которого приговорили к 13 годам лишения свободы. Но суд перенес слушание на 15 июля. Об этом сообщает агентство УНН в четверг, 13 июня.

По информации суда, им поступило шесть апелляционных жалоб. Защита экс-президента утверждает, что подавала пять.

Оболонский районный суд Киева 24 января признал Виктора Януковича виновным в госизмене и пособничестве в ведении агрессивной войны и заочно приговорил его к 13 годам тюремного заключения.

Прокуратура просила для Януковича  лет лишения свободы и также обвиняла его в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, повлекшем тяжкие последствия. Но по этому пункту суд оправдал бывшего главу государства.

Напомним, ранее адвокаты Януковича утверждали, что он не является подозреваемым ни по каким делам.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Украина
Следующая новость
Анекдот все анекдоты

В анкете, которую я заполнял перед операцией, был вопрос: кому звонить в случае крайней необходимости?
Я написал: более квалифицированному хирургу.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Что вы ждете от II Европейских игр в Минске?

С 21 по 30 июня в Минске пройдут II Европейские игры.

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.