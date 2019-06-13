Евросоюз готовит России новые санкции - СМИ

Европейский союз планирует ввести новые санкции в отношении России из-за продолжающего вмешательства РФ в ситуацию на Донбассе. Об этом на своей странице в Twitter написал журналист Радио Свобода Рикард Йозвяк.

Одной из санкций будет непризнание нелегально выданных российских паспортов жителям ОРДЛО.

"Довольно много о России в проекте выводов участников саммита ЕС. Призыв освободить 24 моряков, захваченных возле Керченского пролива, непризнание незаконно выданных российских паспортов и призыв возобновить переговоры по Минским соглашениям", - написал Йозвяк.

На саммите ЕС, который состоится 20-21 июня в Брюсселе, будет согласована стратегия Евросоюза на 2019-2024 годы и принято решение о продлении санкций против России, срок которых истекает 31 июля 2019 года.

Напомним, что ранее в ЕС утвердили продление санкций по Крыму на год. Официально их должен подписать Совет ЕС на заседании 17 июня.

Владимир Зеленский также попросил США усилить санкции против РФ.

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Источник: korrespondent.net