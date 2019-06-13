На турецком курорте прогремел взрыв

В Турции в самом большом курортном городе страны прогремел взрыв. Об этом 13 июня пишет Сегодня. Взрыв в частной больнице случился в Муратпаша в 09:03.
От взрыва пострадали четверо человек. Трое получили различной степени тяжести травмы, а еще один человек погиб.
По предварительной версии взрыв произошел из-за климатической установки. Правоохранители страны проводят расследование с целью установления всех обстоятельств инцидента.
Напомним, ранее случилось сильное землетрясение в Турции. Сообщений о жертвах не было, однако известно, что эпицентр подземных толчков находился на глубине 7 километров.
Также сообщалось, что Анкара пострадала от мощных ливней. Город буквально утонул из-за рекордного количества осадков.
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Источник: korrespondent.net
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