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13. 06. 2019

ООН: На Донбассе погибли более 3300 мирных жителей

Мониторинговая миссия ООН по правам человека в Украине с апреля 2014 года по 9 июня 2019 года зафиксировала 3332 смертей среди гражданского населения на Донбассе, еще более 7 тысяч были ранены.

Такие данные озвучила в четверг, 13 июня, глава Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине Фиона Фрейзер во время пресс-конференции, которая транслировалась в Facebook.

При этом с начала 2019 года были зафиксированы 70 жертв среди гражданских на Донбассе, в частности 12 погибли, еще 58 были ранены.

"Это наименьший показатель за весь период конфликта", – отметила Фрейзер.

С начала июня миссия также зафиксировала 12 жертв среди гражданского населения. По словам Фрейзер, это столько же, сколько за весь май.

Также сообщается, что с 16 февраля до 15 мая по меньшей мере восемь мужчин и одна женщина умерли от ухудшения состояния здоровья на контрольных пунктах въезда-выезда на Донбассе.

По словам Фрейзер, на Донассе страны существует потребность в дополнительных КПВВ, для того, чтобы миллион человек, ежемесячно пересекающие линию соприкосновения, делали это скорее и в большей безопасности.

Ранее в ООН заявляли, что с апреля 2014 года до конца 2018 года вследствие вооруженного конфликта на Донбассе погибли до 13000 человек.

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Источник: korrespondent.net

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