В России отреагировали на размещение американских дронов в Польше

Американские беспилотники ударного класса способны нести ядерное оружие. Поэтому Россия примет ответные меры из-за размещения в Польше беспилотников ВВС США. Об этом сказал председатель комитета Госдумы РФ по обороне Владимир Шаманов, сообщает Интерфакс в четверг, 13 июня.

"Безусловно, как говорил и ранее наш президент Владимир Путин, мы будем вынуждены принимать ответные меры, а таковые у нас в арсенале имеются", – заявил Шаманов.

Он отметил, что "мир постепенно скатывается к опасной границе событий Карибского кризиса, потому что беспилотные летательные аппараты ударного класса сопоставимы с ракетами средней дальности по своим характеристикам, а это значит, что они способны нести ядерное оружие".

Накануне президент США Дональд Трамп и президент Польши Анджей Дуда подписали декларацию об оборонном сотрудничестве. Согласно этому документу, Вашингтон намерен разместить на территории Польши эскадрилью разведывательно-ударных дронов MQ-9.

Также США увеличат численность своих военных в Польше на тысячу человек. К настоящему моменту там дислоцировано 4500 американских солдат.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net