В Донецкой области крупная авария на водопроводе

В четырех города в Донецкой области сократят подачу воды из-за прорыва водопровода. Об этом 13 июня информирует коммунальное предприятие Вода Донбасса.
Сообщается, что без воды останутся Константиновка, Дружковка, Славянск и Краматорск. Подача воды в городах будет сокращена на время выполнения ремонтных работ Второго донецкого водопровода.
"Сегодня в 8.35 на Втором донецком водопроводе произошел прорыв. Ремонтные бригады Славянского регионального управления выехали на место повреждения.", - говорится в сообщении.
Ранее водопровод прорвало в Одессе. Несколько регионов города остались без воды, а участок Люстдорфской дороги затопило.
Также сообщалось про аварию в Бердянске, из-за которой жители шесть дней жили без воды.
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Источник: korrespondent.net
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