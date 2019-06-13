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13. 06. 2019

В аэропорту Борисполя задержали иностранца, разыскиваемого Интерполом

В аэропорту Борисполя пограничники задержали гражданина Израиля, который находился в базе Интерпола. Об этом в четверг, 13 июня, сообщила пресс-служба отдельного контрольно-пропускного пункта Киев на странице в Facebook.

Отмечается, что при проверке документов сработала база Интерпола на иностранца, который прибыл рейсом из Тель-Авива. Как установили пограничники, гражданин Израиля разыскивался правоохранительными органами Франции за мошенничество.

Пограничники лицо задержали и передали сотрудникам Нацполиции.

Напомним, в мае на Полтавщине задержали азербайджанца из базы Интерпола. Перед этим пограничники Одесского отряда задержали гражданина Турции, который находился в международном розыске за контрабанду наркотиков. Его разыскивали правоохранители Норвегии.

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Источник: korrespondent.net

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