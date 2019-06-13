Климкин предложил провести международный аудит в "ЛДНР"

В "ЛДНР" нужно провести международный аудит. Об этом, комментируя заявления после последнего заседания ТКГ относительно экономической блокады Донбасса заявил глава МИД Павел Климкин в интервью ТСН в четверг, 13 июня.

Он отметил, что относительно блокады распространено много "мифов", которые только будоражат и без того эмоционально заряженное общество. Однако, в этом вопросе нужна реальная безопасность.

"Но насчет блокады – это реальная безопасность, эффективная и контролируемая. А второе – вы же помните, что произошло с тем, что у нас украли все эти предприятия, все компании, что там происходит. Поэтому нам нужна, я давно говорю, международная администрация, нам нужен международный аудит, что они там сделали, сожгли на металлолом, что-то разбили вдребезги. Посмотреть, что с нашими активами, это наши активы, потом после международного аудита, их нужно перерегистрировать", - подчеркнул Климкин.

Он добавил, что эти предприятия должны стать снова украинскими налогоплательщиками и работать в украинском правовом поле.

"Должны быть практические условия, для того, чтобы у нас был доступ и только после того – безопасность и правовые экономические условия", - отметил глава МИД.

Отвечая на вопрос, кто должен присоединиться к этому международному аудиту, Климкин сказал: "Конечно, мы вместе с нашими международными партнерами, мы можем об этом договориться. Они будут более чем рады помочь, я вас уверяю".

Министр иностранных дел подчеркнул, что нужно, чтобы международная администрация, зашла в ОРДЛО с полицейским или миротворческим компонентом, поскольку кто-то должен готовить неподконтрольные Киеву территории к предстоящим выборам.

Напомним, во время переговоров в Минске 5 июня анонсировали снятие блокады с "ЛДНР".

Тогда Порошенко заявил, что пойдя на этот шаг, Украина демонстрирует готовность стать на колени.

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Источник: korrespondent.net