Климкин рассказал о встрече с Зеленским

Глава Министерства иностранных дел Павел Климкин пообщался с президентом Украины Владимиром Зеленским и рассказал после встречи, что внешнеполитический вектор Украины не изменится. Так он ответил 13 июня на вопрос журналистов ТСН о внешней политике новоизбранного президента.

Климкин заявил, что Зеленский выступает за европейскую интеграцию и поддерживает европейский драйв.

"Нет, у меня не возникло такого сомнения. Я считаю, что он является последователем европейской интеграции, нашего европейского драйва. Возможно, он видит тактику этого несколько другим путем, но логика нашей стратегии она такая же", - сказал министр иностранных дел.

По словам Климкина, нужно "честно говорить, что мы можем в контексте европейской интеграции".

Глава МИД Украины подчеркнул, что получение европейской перспективы через 5-6 лет лично для него было бы реальной амбицией.

"И для меня реальной амбицией, понимая там, где мы находимся, и там где находится Европейский Союз, было бы получить европейскую перспективу ну, скажем, через пять, через шесть лет – в 25-м, 26-м году начать переговоры и прийти к членству в Евросоюзе в начале следующего десятилетия", - отметил Климкин.

Дипломат добавил, что продолжает контактировать с Зеленским.

Ранее Климкин выразил сомнение по поводу скорого вступления Украины в Евросоюз и заявлял, что стране понадобиться минимум десять лет, чтобы стать полноценным членом ЕС.

Также сообщалось, что в парламенте "провалили" отставку Климкина.

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Источник: korrespondent.net