На Закарпатье подсчитали убытки от паводка

Общая сумма разрушений, причиненных майским паводком на Закарпатье составила более полмиллиарда гривен. Об этом 13 июня информируют в пресс-службе Закарпатской ОГА.
"Областные службы завершили работу по установлению ущерба от паводка, который накрыл Закарпатья 20-25 мая. Общая сумма средств, необходимых на восстановление объектов социальной инфраструктуры, дорожного и водного хозяйства, составила более 500 млн грн", - говорится в сообщении.
В администрации отметили, что из-за стихии придется восстанавливать 204 объекта в семи районах. Паводок размыл дороги, разрушил и повредил береговые укрепления, наполнил илом русла рек и повредил мосты и переходы.
По словам главы Закарпатской ОГА Ярослава Галаса, часть финансирования на восстановительные работы нашли в резервных фондах бюджетов области и районов.
Кроме ОГА, за средствами в резервный фонд госбюджета обратились Служба автомобильных дорог в Закарпатской области и Бассейновое управление водных ресурсов Тиса.
Галас утверждает, что комиссия подтвердила причиненных паводком ущерб и пришла к выводу, что восстановление объектов государственного значения обойдется в сумму более 150 млн грн.
"Мы очень надеемся, что средства будут выделены Кабмином оперативно, и Закарпатье успеет восстановить поврежденную инфраструктуру до какого-то нового стихийного бедствия", - заявил Галас.
Напомним, из-за сильных осадков затопило десятки жилых домов. Президент Владимир Зеленский по этому поводу подписал специальный указ с поручением Кабмину принять неотложные меры по преодолению последствий чрезвычайной ситуации природного характера.
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Источник: korrespondent.net
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