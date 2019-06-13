Климкин оценил кандидатуру Пристайко на пост главы МИД

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин одобрил идею президента Владимира Зеленского назначить Вадима Пристайко главой МИД Украины. Об этом он рассказал 13 июня в интервью ТСН.

Он подчеркнул, что уже давно хорошо знает своего преемника и лично предлагал новоизбранному президенту несколько кандидатов на пост главы Министерства иностранных дел, в том числе Пристайко.

"Вадим был среди них. Я это не скрываю. Но решение за Зеленским, конечно", - сказал он.

Дипломат отметил, что карьера Пристайко имела "англосаксонский и натовский акцент", поскольку он долгое время работал в США и Канаде.

Министр считает, что его возможный преемник делал "меньший акцент на Европе".

Однако Климкин назвал Пристайко профессионалом и заявил, что готов в случае необходимости давать ему и президенту консультации по внешнеполитическим вопросам Украины.

Ранее Климкин рассказал, когда Украина вступит в ЕС. Так, по мнению главы МИД при самом оптимистическом прогнозе Украина станет членом Евросоюза к 2035 году.

Он также рассказал подробности встречи с президентом Зеленским.

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Источник: korrespondent.net