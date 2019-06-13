Митрополит Епифаний анонсировал церковные реформы

Православная церковь Украины будет проводить реформы, чтобы лучше отвечать на вызовы времени, и чтобы молодые люди чувствовали себя комфортно в храмах. Об этом в четверг, 13 июня, заявил митрополит Киевский и всея Украины Епифаний на странице в Facebook.

"Церковь должна отвечать на вызовы времени, поэтому очень важно, чтобы священники менялись, совершенствовались, понимали современные потребности общества, были знакомы с новинками, информационными технологиями. Нашей православной украинской молодежи необходимы именно такие современные и одновременно духовные пастыри", - написал предстоятель ПЦУ.

Он отметил, что церковь не должна создавать дополнительные препятствия для посещения храмов молодежью.

"Поэтому мы будем предпринимать соответствующие шаги, чтобы церковь всегда отвечала на вызовы, но делать это постепенно. При этом, вероучение неизменно, ибо истина не подлежит изменениям во времени. Реформы могут касаться социального служения, духовного образования, воскресных школ, традиций и обрядов, вносить нужные современные коррективы", - отметил Митрополит Епифаний.

Но главное, по его словам, - внутренняя реформа, которая заключается в том, чтобы христиане жили по Закону Божию.

Напомним, ранее Епифаний издал указ против решений УПЦ КП. В документе говорится, что любые документы и распоряжения от имени религиозного объединения УПЦ Киевского патриархата являются недействительными.

Как сообщалось, в конце мая состоялся Синод православной церкви Украины, члены которого выразили поддержку своему главе Епифанию.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net