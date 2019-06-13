В Сумах парень выбросился из окна из-за плохой оценки

Утром в четверг в Сумах на улице Героев Крут у дома №42/1 было обнаружено тело молодого парня. Об этом сообщает местное издание Ваш шанс со ссылкой на полицию 13 июня.

"Сообщение в горотдел полиции поступило в 10.00. Погибший – 17-летний житель дома, который упал с высоты пятого этажа, где находится его квартира, и получил смертельные травмы", – говорится в сообщении.

По предварительным данным, молодой человек покончил с собой, выбросившись из окна, из-за неудовлетворительных результатов вступительных экзаменов.

Сейчас правоохранители проверяют эту и другие версии.

Накануне стало известно, что в Киеве из окна шестого этажа жилого дома выбросился 19-летний студент Национального медицинского университета имени Богомольца. Парень получил плохую оценку в ВУЗе, пришел домой и, ничего не сказав родным, выбросился из окна.

Также сообщалось, что во Львове пьяная студентка выжила после падения с седьмого этажа.

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Источник: korrespondent.net