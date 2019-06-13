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13. 06. 2019

В Украине каждый пятый школьник не сдал ВНО по математике

Внешнее независимое оценивание (ВНО) по украинскому языку и литературе сдали 84% абитуриентов, по физике - 85%, по математике - 81,83%. Об этом сообщает пресс-служба Украинского центра оценивания качества образования.

Так, в четверг, 13 июня, состоялось первое заседание экспертной комиссии при УЦОКО по определению порога "сдал/не сдал". Пороговый балл "сдал/не сдал" для тестов по украинскому языку и литературе соответствует 23, по математике - 11, а по физике - 13 тестовым баллам.

Порог "сдал/не сдал" – это минимальное количество тестовых баллов, которое должен набрать участник ВНО, чтобы получить оценку в шкале 100-200 баллов. Это дает поступающему право участвовать в конкурсном отборе в вузы.

Ранее сообщалось, что в тесте ВНО по истории Украины обнаружили ошибку. Участникам тестирования зачтут по одному баллу за задание №42, которое не имеет правильного ответа.

ВНО-2019: график тестирования и результатов

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Источник: korrespondent.net

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