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13. 06. 2019

Глава СНБО назвал приоритет в обороне

Глава СНБО Александр Данилюк назвал государственным приоритетом развитие ракетной техники в Украине. Об этом он заявил в четверг, 13 июня, после участия в испытаниях реактивной системы залпового огня Ольха.

"Вместе с министром обороны Степаном Полтораком участвую в испытаниях ракетного комплекса Ольха: она поражает, во всех смыслах. Развитие и принятие на вооружение современной ракетной техники является государственным приоритетом. Силу уважают", - написал Данилюк в Facebook.

Как сообщалось, в мае в Одесской области испытали ракетные комплексы Ольха-М и ракеты с кассетной боевой частью Ольха-Р.

Ракеты Ольха - разработка конструкторов государственного предприятия Государственное конструкторское бюро Луч в сотрудничестве с другими государственными и частными предприятиями ОПК Украины. Как говорят в СНБО, производство этой уникальной мощной высокоточного оружия, по своим боевым возможностям превосходит аналогичное оружие российского производства, будет осуществляться по замкнутому циклу.

Объем госфинансирования проекта РСЗО Ольха в 2018 году, по данным МЭРТ, составил свыше 130 млн грн.

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Источник: korrespondent.net

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