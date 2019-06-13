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13. 06. 2019

Убийцу троих человек казнили в Беларуси

В Беларуси привели в исполнение смертный приговор касательно Александра Жильникова, которого признали виновным в убийстве трех человек. Об этом сообщил правозащитный центр Весна в четверг, 13 июня.

Адвокат осужденного прибыла в СИЗО, чтобы продолжить работу с жалобой в прокуратуру на рассмотрение дела по вновь открывшимся обстоятельствам. Тем не мене, там ей сказали, что Жильников убыл по приговору.

Официальное уведомление об исполнении приговора только предстоит отправить родственникам, как того требует процедура.

Александра Жильникова и его пособника Вячеслава Сухарко осудили за убийство двоих человек в Минске в мае 2015 года. Об убийстве его попросила местная воспитательница детсада, которая хотела отомстить бывшему влюбленному и его новой партнерше. Позже выяснилось, что Жильников и Сухарко также причастны к убийству мужчины, который сдавал одному из них комнату в своем доме.

Изначально Жильникова приговорили к пожизненному заключению, но после повторного рассмотрения дела его заменили смертной казнью.

Напоним, что ранее в Беларуси вынесли первый в 2019 году смертный приговор.

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Источник: korrespondent.net

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