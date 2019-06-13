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13. 06. 2019

Житель Сумской области умер после укуса шершня

В Сумской области 38-летний мужчина умер после укуса шершня. Врачи не сумели спасти человека, который скончался в карете скорой помощи. Об этом сообщил сотрудник отдела коммуникации Главного управления Нацполиции в Сумской области Владимир Крупецких.

Инцидент произошел 12 июня в районном центре Бурынь. 

"Вчера в карете скорой помощи скончался 38-летний житель района. Его доставляли в больницу после укуса шершня. Полиция выясняет обстоятельства этого происшествия в рамках уголовного производства, открытого по статье "убийство". Тело направлено в морг", – сообщил полицейский.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. Окончательная причина смерти мужчины будет установлена после соответствующих экспертиз.

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Источник: korrespondent.net

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