У каждого президента свой Семочко. Конфуз Баканова

Кадровые решения президента Владимира Зеленского вызывают все больше вопросов в обществе.

Назначенный Зеленским глава Внешней разведки Владислав Бухарев – обладатель медали ФСБ России “За боевое содружество”. У его жены есть недвижимость в оккупированном Крыму.

А у друга детства Зеленского Ивана Баканова, которого новый президент отправил руководить СБУ, жена и вовсе оказалась гражданкой России.

Все это сильно напоминает другую скандальную историю времен предшественника Зеленского на улице Банковой. Петр Порошенко назначил заместителем главы Службы внешней разведки Сергея Семочко. Журналисты выяснили, что гражданская жена Семочко Татьяна Лысенко и еще семеро членов семьи разведчика получили российские паспорта после аннексии Крыма. Сам Семочко эту информацию отрицал.

Проблемы Баканова

"Моя спецпроверка в СБУ не обнаружила никаких ограничений относительно назначения на должность заместителя председателя СБУ и не нашла препятствий предоставлению мне допуска к государственной тайне", - уверяет сам Баканов.

Вместе с тем бывший юрист Квартала признался, что его жена, украинка, жила и училась в школе Кривого Рога, поступила в вуз на территории России и при распаде СССР получила паспорт гражданки РФ.

"Замечу, тогда были времена кардинально других отношений между Украиной и Россией. В то же время, с 1998 года она живет и работает в Украине с видом на жительство в нашей стране, находится в процессе оформления украинского гражданства", - говорится в заявлении СБУшника.

Баканов отметил, что жена не посещала территорию РФ с 2013 года.

"Получение гражданства много лет было коррумпированной кормушкой для некоторых чиновников. Мы никогда не подключали к процессу "фирмы", посредников и не будем обращаться с такой просьбой к президенту. Мы делаем это так, как и тысячи простых людей, в чьей памяти телефона нет номера президента", - заявил зампредседателя СБУ.

Он подчеркнул, что его жена "имеет стойкую проукраинскую позицию".

Не первый скандал

11 июня стало известно, что Баканову присвоили воинское звание лейтенанта. При этом, новый лейтенант никогда не проходил службу в армии и не состоял на воинском учете.

В Администрации президента заявили, что звание лейтенанта первому заместителю главы СБУ Ивану Баканову дали для того, чтобы у него был доступ к секретной информации.

"Звание лейтенанта не дает абсолютно никаких преференций. Звание нужно для того, чтобы человек в правоохранительных органах имел доступ к важной и секретной информации. Этим объясняется звание лейтенанта", - сказала пресс-секретарь президента Юлия Мендель.

По словам заместителя главы АП Руслана Рябошапки, вопрос не в звании, а в том, чтобы сработал эксперимент, когда человек не из системы, попытается реформировать спецслужбу.

Что говорят про Баканова

В социальных сетях украинцы спрашивают, принимают ли у нас вообще в разведку и спецслужбы без российских паспортов, или этот пункт обязательный?

Шутят над тем, что Семочко “плачет” из-за того, что так, оказывается, можно было.

Говорят, что главное не паспорт, а то, что Баканов вне системы.

Переживают, что с нами теперь не будут сотрудничать союзники из-за руководителей с таким бэкграундом.

Удивляются, как за 20 лет жизни в Украине можно не получить украинское гражданство.

Источник: korrespondent.net