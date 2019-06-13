Куда пойти в Киеве на выходных 15-17 июня

Предстоящие выходные будут жаркими и насыщенными событиями, а это значит киевлянам и гостям столицы будет куда сходить, чтобы весело и с пользой провести эти три дня.

Korrespondent.net расскажет, куда пойти в Киеве на выходные 15-17 июня.

В столице пройдут несколько музыкальных фестивалей, семейный фест, кинофестиваль, творческая встреча, многочисленные концерты и перформансы, в том числе последнее шоу легендарных KISS и концерт электронщиков из The Chemical Brothers.

Тайны Изумрудного Города

Тайны Изумрудного Города / фото: parkorel

С 4 мая и до 30 июня в Национальном цирке Украины проходит шоу-программа при участии артистов-победителей международных цирковых фестивалей - Cirque de massy и феста в Монте Карло. Представление “Тайны Изумрудного Города” - центральное событие главного циркового феста “Киевская цирковая весна-2019”. Программа - сочетание актерской игры с цирковым мастерством. Новейшее шоу насыщено опасными трюками, экстремальными фокусами. Начало представлений в 12.00, 16.00, 18.00.

Где: Киев, М. Университет, Национальный цирк Украины, пл. Победы, 1

Стоимость: 100-590 грн

Белые Ночи

Белые Ночи / фото: Bodo Life

Темой фестиваля, который пройдет 14-15 июня, будет Версаль и посетители окунуться в яркую эпоху XVIII и XIX веков, примеряют пышные наряды и побывают на настоящем балу. Фестиваль “Белые ночи” проходит дважды в год и в эти дни все участники живут по принципу «Ночь ярче дня!». На фесте можно будет увидеть более сотни артистов различных направлений, потанцевать на 5 танцполах, попробовать кулинарные шедевры от резидентов Ulichnaya Eda и многое другое. Начало в 20.00

Где: Киев, арт-завод Платформа, ул. Магнитогорская, 1а

Стоимость: 700 грн

Дмитрий Комаров «Экстремальная Бразилия»

Дмитрий Комаров «Экстремальная Бразилия» / фото: ТСН

В субботу известный украинский путешественник, ведущий тревел-шоу “Мир наизнанку”, приглашает всех на творческую встречу. Он поделится эксклюзивными подробностями своих приключений, а также раскроет секреты Бразилии, в которой комманда Комарова побывала совсем недавно. Зрители узнают больше об экспедиции в племя яномами, считающееся самым изолированным в мире, об их традициях и ритуалах. Поделится Комаров и своими впечатлениями от карнавала в Рио-де-Жанейро, в котором ему довелось поучаствовать. Расскажет телеведущий про пустыню Ленсойс-Мараньесис - самую загадочную на Земле. Начало в 13.00.

Где: Киев, М. Почайна, Freedom Hall, ул. Кирилловская, 134

Стоимость: 490-990 грн

Фестиваль красок Холи

Фестиваль красок Холи / фото: 2do2go

15 июня на Лукьяновке пройдет уже седьмой по счету фестиваль красок Холи, настоящий семейный праздник. В нем будут принимать участие украинские селебритис, среди которых звезды шоу-бизнеса, популярные телеведущие. Вместе с ними дети будут сражаться красками, участвовать в спортивных соревнованиях, танцевальных флешмобах, конкурсах и других активностях. Необходимо быть одетым в белую футболку, на входе будут выдавать пакетики с краской. Начало в 14.00.

Праздник Холи с размахом отмечают в Индии, а именно устраивают красочные парады в сопровождении народных песен, танцев и всеобщего веселья. Участники осыпают друг друга яркими красителями порошками и обливают водой. И если в Индии праздник Холи является символом прихода весны, то в Украине его отмечают в начале лета.

Где: Киев, М. Лукьяновская, Стадион “Старт”, ул. Шолуденко, 26-28

Стоимость: 119-900 грн

OSTROV FESTIVAL 2019

OSTROV FESTIVAL 2019 / фото: kupitbilet.com

15-17 июня - OSTROV Festival by Qievdance, это самые громкие техно-вечеринки сезона. Фестиваль электронного саунда пройдет в Украине уже в седьмой раз и после одесской локации возвращается в столицу. На три дня Труханов остров превратится в оупен-эйр, где будут качать публику отборными сетами. Участие в фесте возьмут лучшие украинские музыканты, выступающие в жанре электронной музыки, приедут и гости из-за границы: Amelie Lens, Farrago, Joyhauser (Бельгия), Henrik Shwarz, J.Manuel, FJAAK (Германия), KiNK (Болгария), Worakls, Jeremy Underground (Франция), Sonja Moonear (Швейцария), Nolah (Испания). Начало в 15.00.

Где: Киев, Труханов остров.

Стоимость: 1300-1800 грн

“Всі. Свої. Фольк фешн”

“Всі. Свої. Фольк фешн” / фото: MoeMisto.ua

15-17 июня на маркете “Всі. Свої” свою продукцию представят 250 украинских брендов одежды, обуви и аксессуаров в стиле “фольк”. Любители всего народного смогут приобрести модные легкие платья и пончо, накидки, шарфики, традиционные сорочки, фартухи, а также вещи со всех уголков Земли, которые сделаны руками украинцев. Только здесь можно купить вещи из натуральных материалов: льна, соломы, жгута, шелка, коттона. Начало в 10.00.

Где: Киев, ул. Десятинная, 12

Стоимость: вход свободный

“Джаз для взрослых” с Алексеем Коганом

“Джаз для взрослых” с Алексеем Коганом / фото: Caribbean Club

На 15 июня запланировано традиционное мероприятие для ценителей качественной музыки от виртуоза Алексея Когана. Jazz-show - это живое исполнение всемирно известных легендарных композиций, интерактивное общение маэстро с публикой. Настоящая изюминка шоу - выступление балета NC-17 Showballet. “Джаз для взрослых” - единственное подобное шоу для категории 18+. Впервые его продемонстрировали в 2014 году и с тех пор оно с успехом повторяется. Начало в 19.00.

Где: Киев, М. Университет, Caribbean Club, ул. Симона Петлюры, 4

Стоимость: 180-850 грн

The Chemical Brothers

The Chemical Brothers / фото: zort

15 июня The Chemical Brothers возвращаются в Украину с новым альбомом “No Geography”. Они - основоположники жанра биг-бит и один из самых коммерчески успешных проектов в мире электронной музыки, четырехкратные обладатели престижной премии Грэмми. Сегодня их заглавный сингл “Free Yourself” к девятому по счету альбому, мега-популярен в Европе. Последний раз группа выступала в Украине 12 лет назад и буквально “разорвала” публику во Дворце спорта. Начало в 20.00.

Где: Киев, М. Левобережная, Международный выставочный центр, пр-т Броварской, 15

Стоимость: 899-4999 грн

Galaxy Station. Ferry Corsten, Andy Moor, Super8 and Tab

Galaxy Station / фото: festicket.com

В субботу в столице пройдет фестиваль трансовой музыки под открытым небом. Хедлайнером станет известный голландский диджей и продюсер Ferry Corsten, который ранее выступал в тройке с Armin Van Burren и Tiёsto. Сегодня Ферри Корстен один из самых востребованных диджеев мира и является топовым диджеем в рейтинге TOP DJ MAG. Это выступление не первое в Украине, но обязательно запомнится слушателям. Кроме Ферри в Киеве выступят Andy Moor, Super8 and Tab. Начало в 23.00.

Где: Киев, Зеленый театр, Парковая дорога, 2

Стоимость: 600 грн

Кинофестиваль «Свет»

Кинофестиваль «Свет» / фото: kinofest-svet.com.ua

16-17 июня в столичном Доме кино начнет свою работу 5-й Международный кинофестиваль. Это семейный кинофест, ведь в его программе только фильмы, которые рекомендованы для семейного просмотра. Фильмом-открытием станет короткометражная лента украинского режиссера Тони Ноябревой «Герой нашего времени». Молодая режиссерша в 2018 году уже успела получить приз как “Лучший режиссер” на Одесском международном кинофестивале. Зрители увидят массу других новинок украинского и зарубежного кинематографа. Начало 17.00.

Где: Киев, М. Дворец спорта, Дом кино, ул. Саксаганского, 6

Стоимость: от 100 грн

KISS

KISS / фото: Багнет

16 июня состоится грандиозный концерт легендарных рокеров, которые приедут в Киев в рамках международного турне под названием END OF THE ROAD. Конц�%

Источник: korrespondent.net