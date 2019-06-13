В МИД РФ увидели "форточку возможностей" с Киевом

Замглавы МИД России Григорий Карасин в четверг, 13 июня, заявил, что в отношениях России и Украины появилась "форточка возможностей", сообщает ТАСС.

"Если говорить о наших двусторонних отношениях с Украиной, то об этом говорил совершенно четко и понятно президент (РФ) вчера. Есть форточка возможностей, главное, чтобы в эту форточку возможностей посылались конструктивные сигналы, а не то, что всем надоело - затасканные русофобские комментарии и призывы", - сказал дипломат.

"Я думаю, что есть реальная возможность, но надо работать", - добавил он.

Как сообщалось, накануне президент РФ Владимир Путин выразил уверенность в том, что РФ и Украина, как "части одного и того же народа" неизбежно восстановят отношения.

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Источник: korrespondent.net