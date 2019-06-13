Когда на пенсию. КСУ изменил требования к стажу

Конституционный Суд признал неконституционным установление минимально необходимого возраста для начисления пенсии за выслугу лет. Отмена части нововведений 2015 года КСУ является обязательным и неоспоримым.

Это значит, что с 5 июня 2019 года у граждан, имеющих необходимый стаж работы на льготных должностях есть законное право на получение пенсии по выслуге лет, независимо от их возраста. Корреспондент.net рассказывает подробности.

Новые пенсионные изменения

Закон о пенсионной реформе в Украине был принят Верховной Радой вступил в силу 11 октября 2017 года. Этим документом введены требования к минимальному страховому стажу для выхода на пенсию. Подробно об этом в материале Пенсионная реформа: главные изменения.

КСУ отказался оценивать конституционность пенсинной реформы, поэтому она остается неизменной.

На прошлой неделе 4 июня по представлению 45 нардепов относительно отдельных положений Закона Украины О пенсионном обеспечении и нескольких законов о пенсионерах-льготниках КСУ признал некоторые пункты несоответствующими Конституции.

Так, неконституционными были признаны положения пункта "а" статьи 54, статьи 55 закона О пенсионном обеспечении, которые устанавливали дополнительное условие для назначения пенсии за выслугу лет достижение возраста 50 лет для работников летного и летно-испытательного состава, и 55 лет для работников таких сфер:

образование

здравоохранение

социального обеспечения

театрально-концертных и других зрелищных заведений, предприятий и коллективов

В соответствии с законом, пенсии за выслугу лет устанавливаются отдельным категориям граждан, занятым на работах, выполнение которых приводит к потере профессиональной трудоспособности или пригодности до наступления возраста, дающего право на пенсию по возрасту.

Из изложенного следует, что утрата профессиональной трудоспособности или пригодности не связана с достижением работником определенного возраста, поэтому не может быть условием для назначения пенсии за выслугу лет.

В Конституционном суде также пришли к выводу, что повышение на пять лет возраста выхода на пенсию для женщин, а также увеличение на пять лет общего и специального стажа работы, необходимого для назначения пенсии за выслугу лет для отдельных категорий работников, противоречат праву на социальную защиту.

Пенсии за выслугу лет, по состоянию на апрель 2019 года, получали 227338 человек. После повышения ее размер составляет 2645 гривен.

За пенсией обращаться в суд

Эксперты говорят, что изменения, введенные в 2015 году, преследовали одну цель - сократить выплаты из Пенсионного фонда, поскольку эти профессии, в том числе, обеспечивали высокие пенсии.

Украинским учителям, врачам, летчикам, шахтерам, работникам химических и других вредных производств, которые планировали выйти на пенсию по выслуге лет, приходилось работать и дальше после 50 и 55 лет до достижения нужного возраста.

После решения КСУ с 5 июня 2019 года у граждан, имеющих необходимый стаж работы на должностях, о которых говорилось выше, есть законное право на получение пенсии по выслуге лет, независимо от их возраста. Это зависит от требований по стажу (например, для работников здравоохранения с 1 апреля 2018-го до 31 марта 2019 года - не менее 27 лет).

Решение Конституционного суда уже вступило в силу и не подлежит обжалованию. В теории украинцы уже могут начать оформлять пенсии по новым правилам. Но на практике для многих чиновников решение КСУ не указ, они ждут изменений в законодательстве и будут отказывать в предоставлении соответствующих пенсий.

Юристы рекомендуют гражданам обращаться в суд. Поскольку есть решение Конституционного суда, вероятность победы будет высокой.

6 июня в Верховной Раде был зарегистрирован законопроект №10373 О внесении изменений в некоторый законы Украины относительно пенсионных прав граждан.

Текст проекта и все, связанные с ним документы, недоступны, но, вероятно, он призван закрепить решение КСУ. Но в преддверии парламентских выборов сделать прогнозы о его принятии невозможно.

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Источник: korrespondent.net