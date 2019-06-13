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13. 06. 2019

В Азербайджане журналиста обвинили в госизмене

Служба госбезопасности Азербайджана открыла уголовное дело в отношении журналиста Полада Асланова по обвинению в госизмене. Об этом сообщил отдел по связям с общественностью СГБ страны в четверг, 13 июня.
 
 
"Учредитель и главный редактор информационных сайтов xeberman.com и press-az.com Полад Асланов привлечен к ответственности по материалам уголовного дела, возбужденного по статье 274 Измена Родине УК АР", - говорится в сообщении.
 
Отмечается, что журналист арестован. Других подробностей не сообщается.
 
Как сообщалось, 7 июня во время конфликта на территории ТЦ Барабашово в Харькове напали на 36-летнего оператора местного телеканала. Врачи диагностировали у пострадавшего геморрагический инсульт, произошедший в результате кровоизлияния в мозг после избиения.
 
По данным полиции, на территории рынка произошел конфликт между активистами Национального корпуса, предпринимателями рынка и его охраной.
 
Подозреваемый в нападении на журналиста отправлен под домашний арест.
 
 

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Источник: korrespondent.net

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