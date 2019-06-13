Организатор полета Качиньского в Смоленск получил тюремный срок

Бывший глава канцелярии премьер-министра Польши Томаш Арабский получил 10 месяцев лишения свободы с отсрочкой приговора за организацию полета, в котором погиб президент страны Лех Качиньский, сообщает РИА Новости.

Приговор за ненадлежащую организацию рейса отсрочен на два года.

Перед судом предстали Арабский и несколько его подчиненных. Истцами выступили 11 членов семей погибших.

Напомним, авиакатастрофа польского правительственного самолета Ту-154 произошла 10 апреля 2010 года под Смоленском. Погибли все находившиеся на борту 96 человек, в том числе президент Польши Лех Качиньский.

Ранее сообщалось, что результаты исследований британской лаборатории подтвердили выводы польской подкомиссии по расследованию причин крушения президентского Ту-154, согласно которым уничтожение самолета вызвали взрывы.

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Источник: korrespondent.net