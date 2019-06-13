Лента RSS
Подписаться на ленту
13 июня 2019, четверг, 17:33
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,07
  • € 2,34
13. 06. 2019

В США показали массовый взлет конвертопланов

Корпус морской пехоты США провел учения на базе Marine Corps Air Station Miramar в Калифорнии, во время которых летчики конвертопланов Bell V-22B Osprey продемонстрировали слаженную работу. Соответствующее видео обнародовал Ultimate Military Channel на своем канале в YouTube.

Bell V-22B Osprey – единственный серийно выпускаемый конвертоплан в мире.

Также в учениях участвовали вертолеты Sikorsky CH-53E Super Stallion. Это самый большой и самый тяжелый вертолет из всех, которые есть в войсках США.

Всего было задействовано 26 конвертопланов и 14 тяжелых вертолетов.

Cмотрите фотогалерею: В США показали массовый взлет конвертопланов

Ранее сообщалось, что ВМС США протестировали новый тип электромагнитной пушки – рельсотрона. Снаряд удалось разогнать до 7400 километров в час.

Также стало известно об американской ракете AGM-114 Hellfire с выкидными клинками, которую американские военные и спецслужбы используют для поражения точечных целей.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Мир
Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

В анкете, которую я заполнял перед операцией, был вопрос: кому звонить в случае крайней необходимости?
Я написал: более квалифицированному хирургу.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Что вы ждете от II Европейских игр в Минске?

С 21 по 30 июня в Минске пройдут II Европейские игры.

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.