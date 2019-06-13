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13. 06. 2019

Три украинца погибли в ДТП в Польше

В Любском воеводстве Польши в результате дорожно-транспортного происшествия погибли трое граждан Украины, еще один - в очень тяжелом состоянии. Об этом сообщила в четверг, 13 июня, представитель полиции населенного пункта Мендзыжеч Юстина Лентовский, сообщает Republika.
 
 
"Полиция под контролем прокуратуры выясняет обстоятельства аварии, произошедшей в среду в Мендзижецькому уезде. В ее результате погибло трое граждан Украины, четвертый борется за жизнь в больнице", - сказала Лентовская.
 
Как отмечается, на дороге местного значения между населенными пунктами Пщев и Новый Гожицько водитель автомобиля Opel Astra по неустановленным причинам потерял управление, в результате чего машина съехала с дороги и врезалась в дерево.
 
В автомобиле ехали четверо граждан Украины, двое из них погибли на месте, а двое в тяжелом состоянии были госпитализированы. В больнице один из украинцев умер во время операции.
 
Погобшим было от 31 до 38 лет. Четвертом пострадавшему 19 лет, он находится в больнице города Гожув Велькопольский в очень тяжелом состоянии.
 
Ранее сообщалось, что около города Щецин столкнулись шесть легковых автомобилей и грузовик. Пострадавших спасал украинец.
 

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Источник: korrespondent.net

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