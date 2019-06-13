СБУ нашла в порту Одессы кокаин, растворенный в краске

Сотрудники Службы безопасности Украины в Одессе разоблачили и блокировали морской канал контрабанды кокаина из Южной Америки, сообщает пресс-служба ведомства в четверг, 13 июня.

Оперативники спецслужбы установили, что в апреле текущего года в морской порт Одессы прибыл груз с лакокрасочными материалами из страны, которая считается одним из крупнейших производителей наркотиков в мире. Поэтому было принято решение провести дополнительную экспертизу нетипичного товара.

По результатам исследований в емкостях с краской был обнаружен растворенный кокаин. Общий вес выявленных наркотиков может составлять до двухсот килограммов. Ориентировочная стоимость такой партии на "черном рынке" - более двадцати миллионов долларов.

Сотрудники СБУ выяснили, что заказчиком "товара" оказалась одна из местных коммерческих структур. В рамках уголовного производства уже проведены обыски в офисах фирмы-получателя, а также служебных кабинетах таможни. В ходе следственных действий изъята документация, которая подтверждает противоправную деятельность.

Продолжается досудебное следствие для установления всех обстоятельств дела и лиц, в том числе, сотрудников таможни, причастных к организации канала контрабанды кокаина.

Ранее сообщалось, что в порту Южный нашли "нетрадиционную" партию кокаина. Кокаин доставили в Украину смешанным со строительным материалом, а потом его намеревались синтезировать. Партия может оказаться рекордной.

Отметим, в последние месяцы в Украине участились случаи задержания наркодельцов с крупными партиями героина и кокаина. Так, в конце марта в Киевской области изъяли около 600 кг героина на 50 миллионовдолларов, а ранее СБУ перехватила в порту Южный 257 кг кокаина, который был доставлен в контейнере с бананами из Эквадора. Партию оценили в $51 млн.

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Источник: korrespondent.net