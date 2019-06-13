Два человека погибли на шахте в Донецкой области

На шахтоуправлении Покровское в Донецкой области в четверг, 13 июня, в результате несчастного случая погиб горнорабочий очистного забоя. Об этом сообщает пресс-центр шахты.
В этот же день машинист подземных установок получил травмы несовместимые с жизнью. Обстоятельства происшествий выясняются.
Созданы и работают специальные комиссии, которые установят причины случившегося.
Напомним, в ночь на 29 мая в селе Селец Сокальского района на шахте Лесная ГП Львовуголь произошло обрушение породы. В результате погибли два горняка.
В тот же день на шахту прибыл президент Владимир Зеленский. После общения с горняками и семьями погибших шахтеров он созвал на 31 мая СНБО из-за проблем в угольной отрасли.
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Источник: korrespondent.net
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