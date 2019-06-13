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13. 06. 2019

Песков: Трамп и Путин смогут переговорить в Осаке

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп как минимум смогут переговорить на саммите "Большой двадцатки" в японской Осаке. Предложений об отдельной встрече президентов из Вашингтона не поступало, заявил в четверг, 13 июня, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

"Мы не знаем, началась ли подготовка к такой встрече у наших американских коллег, какой-либо информации на этот счет мы не получали. Никаких официальных предложений о проведении такой встречи не было", - сказал представитель Кремля.

При этом он отметил, что президенты "в любом случае будут иметь возможность хотя бы "на ногах" кратко переговорить".

Как сообщалось, накануне Трамп заявил, что рассчитывает встретиться с Путиным на полях саммита в Осаке. Саммит запланирован на 28-29 июня.

Как сообщалось, в мае Путин и Трамп час общались по телефону. Тогда президенты двух стран обсудили ситуацию в Венесуэле и КНДР, а также возможность продления Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений.

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Источник: korrespondent.net

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