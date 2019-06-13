Деньги на зарплаты горнякам Львовуголь арестованы - Волынец

Председатель Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец заявил, что 50 миллионов гривень на долги по зарплате львовским шахтерам заблокировали в Укргазбанке.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Обещанные вчера, 12 июня, во время встречи с Премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом представителей трудового коллектива ГП Львовуголь 50 млн грн средств на выплату задолженности по заработной плате заблокированы. Указанные средства должны поступить от ПАО Центрэнерго за отгруженный уголь львовским шахтерам", - отметил Волынец.

По его словам, средства арестованы на счетах АБ Укргазбанк.

Напомним, 7 июня на Львовщине горняки шахт Межиричанская и Степная объявили забастовку. Они отказались спускаться в забои до полного погашения задолженности по заработной плате.

Также горняки перекрывали международную трассу Львов – Рава-Русская с требованием выплаты заработной платы.

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Источник: korrespondent.net