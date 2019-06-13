Лента RSS
Подписаться на ленту
13 июня 2019, четверг, 19:22
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,07
  • € 2,34
13. 06. 2019

Система Ольха прошла испытания Минобороны

Министерство обороны завершило испытание реактивной системы залпового огня Ольха. Об этом заявил министр обороны Степан Полторак, сообщает Армия fm в четверг, 13 июня.

Ведомство планирует поставить систему на вооружение вместе с модернизированными ракетами Ольха-Р.

"Только что мы завершили государственное испытание системы Ольха и реактивных боеприпасов к нему  Ольха-Р. Особенность и Ольхи, и Ольхи-Р в том, что она значительно превышает тактико-технические характеристики подобных типов зарубежного производства. После обработки акта и после завершения рассмотрения всех аспектов испытания, я планирую в ближайшее время подписать приказ и поставить на вооружение ВСУ и комплекс, и боеприпас к нему", - заявил Полторак.

Система Ольха позволяет корректировать траекторию полета, таким образом, повышается точность попадания боеприпаса. Глава Минобороны подчеркнул, что и система, и боеприпасы изготовляются исключительно из комплектующих украинского производства.

Отметим, в сегодняшних испытаниях Ольхи принял участие глава СНБО Александр Данилюк. После стрельб он заявил, что развитие ракетной техники в Украине станет государственным приоритетом. 

Ракеты Ольха - разработка конструкторов государственного предприятия Государственное конструкторское бюро Луч в сотрудничестве с другими государственными и частными предприятиями ОПК Украины. Как говорят в СНБО, производство этой уникальной мощной высокоточного оружия, по своим боевым возможностям превосходит аналогичное оружие российского производства, будет осуществляться по замкнутому циклу.

Объем госфинансирования проекта РСЗО Ольха в 2018 году, по данным МЭРТ, составил свыше 130 млн грн.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Украина
Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

В анкете, которую я заполнял перед операцией, был вопрос: кому звонить в случае крайней необходимости?
Я написал: более квалифицированному хирургу.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Что вы ждете от II Европейских игр в Минске?

С 21 по 30 июня в Минске пройдут II Европейские игры.

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.