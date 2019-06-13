Система Ольха прошла испытания Минобороны

Министерство обороны завершило испытание реактивной системы залпового огня Ольха. Об этом заявил министр обороны Степан Полторак, сообщает Армия fm в четверг, 13 июня.

Ведомство планирует поставить систему на вооружение вместе с модернизированными ракетами Ольха-Р.

"Только что мы завершили государственное испытание системы Ольха и реактивных боеприпасов к нему Ольха-Р. Особенность и Ольхи, и Ольхи-Р в том, что она значительно превышает тактико-технические характеристики подобных типов зарубежного производства. После обработки акта и после завершения рассмотрения всех аспектов испытания, я планирую в ближайшее время подписать приказ и поставить на вооружение ВСУ и комплекс, и боеприпас к нему", - заявил Полторак.

Система Ольха позволяет корректировать траекторию полета, таким образом, повышается точность попадания боеприпаса. Глава Минобороны подчеркнул, что и система, и боеприпасы изготовляются исключительно из комплектующих украинского производства.

Отметим, в сегодняшних испытаниях Ольхи принял участие глава СНБО Александр Данилюк. После стрельб он заявил, что развитие ракетной техники в Украине станет государственным приоритетом.

Ракеты Ольха - разработка конструкторов государственного предприятия Государственное конструкторское бюро Луч в сотрудничестве с другими государственными и частными предприятиями ОПК Украины. Как говорят в СНБО, производство этой уникальной мощной высокоточного оружия, по своим боевым возможностям превосходит аналогичное оружие российского производства, будет осуществляться по замкнутому циклу.

Объем госфинансирования проекта РСЗО Ольха в 2018 году, по данным МЭРТ, составил свыше 130 млн грн.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net