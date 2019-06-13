Обострение и Иловайск. Интервью главы Генштаба

Генерал-лейтенант Руслан Хомчак, возглавлявший операцию в Иловайске, 21 мая занял пост главы Генштаба. 13 иня на Донбасс.Реалии и ВВС News Украина вышли большие интревью Хомчука. Корреспондент.net публикует самое интересное.

Что роизошло в Иловайске и почему никто не наказан

Украинские военнослужащие были окружены в Иловайске 25 августа, о его подготовке руководство знало накануне. 30 августа был организован гуманитарный коридор. У Хомчака спросили причину долгого принятия решения о выходе из котла.

"Почему так долго принималось решение "наверху" - я не знаю... Мы понимали - или там будет братская могила, или надо рисковать и принимать какие-то решения. Тогда я уже принял решение, и мы пошли", - сказал он.

Генерал заявил, что у высшего руководства не спрашивал, почему они медлили с принятием решений, отметив, что они должны "объяснять тем органам, которым должны объяснять".

"Мы брали в плен военнослужащих РФ. Десять человек я отправил оттуда в Киев. Почему тогда не было принято решение ввести военное положение? Почему тогда не было принято политических решений и всего остального? Я на это ответить не могу. Это была открытая агрессия. Уж более открытой агрессии нельзя было придумать", - сказал он.

На вопрос, почему никто не наказан за Иловайск Хомчак ответил, что этот вопрос однобокий и нужно задаваться другим: какие мы сделали выводы из происшедшего, являются ли они правильными и что привело к сложившейся до Иловайска обстановке.

"Мне - человеку, принимавшему непосредственное участие и рисковавшему своей жизнью, ведь сегодня я перед вами мог не сидеть... хотелось бы услышать четкие ответы на все поставленные вопросы. Единственное, что могу констатировать, что те ребята - а там были как военнослужащие ВС, так и подразделения МВД, добровольцы - они вели себя героически", - сказал он.

Хомчак считает, что героизм украинских бойцов подтолкнул противника к отказу от дальнейших действий. Он отметил, что все попавшие плен на выходе из Иловайска были схвачены во время сражений.

"Нам россияне предлагали сдаться. Мне поступали предложения от начальника разведки, который вел эти переговоры, что военных отпустят, но мы должны были бросить добровольческие батальоны, которые были под эгидой МВД. Конечно, этого быть просто не могло", - рассказал глава Генштаба.

Военным предлагали выйти без оружия и техники, но это бы означало сдаться в плен, но такой вариант был отклонен.

"Мы выходили с оружием. Как было в подразделениях - на этот вопрос могут ответить командиры подразделений, которые осуществляли внутреннее руководство. Но я подчеркиваю, что все, кто выходил оттуда, выходили достойно, как воины. И погибшие, и раненые, и те, кто выжил", - сказал он.

На вопрос, кто может ответить, что произошло в Иловайске, Хомчак отметил, что за пять лет после тех событий он ни разу не давал интервью и сейчас не будет комментировать и разглашать тайну следствия.

По его словам, показания он дал на второй день после выхода из Иловайска. Приехала группа следователей СБУ и военной прокуратуры во главе с Анатолием Матиосом, которые в течение нескольких суток изымали документы и опрашивали.

"Это было свежо, когда никто еще ничего не придумал и даже не было времени до конца осмыслить, что произошло", - отметил он.

Также глава Генштаба сообщили, что второй раз давал показания на заседании Временной следственной комиссии Верховной Рады.

"Ведь, наверное, об этой операции я знаю больше всех. Я был руководителем и видел ситуацию не на уровне бойца, командира роты или взвода, а на уровне генерала, который полностью владеет ситуацией, держал связь с Киевом, общался с подразделениями и принимал решения", - сказал он.

Зеленский спросил об Иловайске сразу на первой встрече, сказал Хомчак, отметив, что у них была "доверительная беседа". Они встретились до его назначения главой Генштаба.

"Я не спрашивал его впечатление. Но я думаю, если президент меня назначил на эту должность, то, наверное, в его голове систематизировался ход тех событий", - рассказал генерал.

Что произошло в Керченском проливе

Хомчак заявил, что в разговоре с ним командующий Военно-морских сил Игорь Воронченко доложил, что проход украинских военных кораблей через Керченский пролив был не первым и он отдавал команды возвращаться, когда Россия их не пускала.

"Провокации были с российской стороны. Они даже кадры показывали. Они просто не собирались выполнять нормы морского права... Была классификация нашего руководства, это открытая военная агрессия. Я с этим согласен", - сказал он.

Хомчак, отвечая на вопрос, не было ли ошибочным решение идти военным короблям через пролив, отметил, что решения воевать с кем-то не было, а было решение дойти до определенного места базирования.

Чтобы оценить действия моряков там, "надо прежде всего моряков оттуда достать и с ними общаться". Журналист отметил, что это не моряки принимали решение туда идти.

"Идти туда или как там действовать? Если идти туда, то это решение приняли руководители, которые в то время были. Идти, чтобы усилить группировку в Азовском море. Они проходили открыто, они заявили, что они идут. То есть так, как должно быть", - сказал Хомчак.

Он отметил, что проход военных кораблей через Керченский пролив не планируется, но в Генштабе будут думать "как это делать без таких последствий".

Проблемы в войсках

Отвечая на вопрос боеготовность Вооруженных сил и их основны проблем, Хомчак напомнил, что до этого занимал должность главного инспектора Минобороны.

"Если оценить состояние сил, конечно, они готовы к выполнению задач. Есть вопросы, над которыми нужно работать, но сегодня ВСУ находятся в таком состоянии, что все поставленные задачи будут выполнены", - сказал он.

Генерал также отметил, что бюджета, который выделяют на ВСУ, никогда не будет достаточно, приведя в пример своих коллег из США и Британии, которые также говорят о дефиците средств.

Журналист отметил, что в 2017-2018 годах уволились более 24 тысяч военнослужащих или пятая часть от общего числа и спросил причину.

"Это проблема взаимоотношений в воинских коллективах. В чем она проявляется? В простых чувствах, простых отношениях. Она так же просто должна решаться. Вчера (11 июня - ред.) мы собирали заместителей командующих, командиров морально-психологического обеспечения... Здесь есть какие-то недоработки", - сказал Хомчак.

С 2014 года количество военных частей увеличилось на несколько десятков. В то же время журналисты на передовой видят значительный некомплект. В некоторых частях он может достигать 50 процентов. Будет ли продолжаться практика, когда количество частей растет, но комплект существующих далеко не стопроцентный?

"Нет. Я отдал соответствующие указания, работают соответствующие структуры, чтобы привести численности, штаты воинских частей к оптимальному количеству... Сегодня у нас нет задачи сократить военные части... Моя задача - не снизить уровень боеспособности, а повысить его. Не снизить уровень управления, а повысить его. Все решения должны быть выверены", - сказал он.

Хомчак рассказал, что министром обороны Степаном Полтораком у него "нормальные служебные отношения".

"Я уважаю этого руководителя, я работал под его началом последние два года. Это человек слышащий, понимающий, знающий, что он делает. На новой должности у меня нет никаких проблем, наоборот - только поддержка", - отметил он.

Команда не стрелять

В последние недели на Донбассе произошло обострение, в котором погибли несколько украинских военных. На вопрос, связано ли это со встречей трехсторонней контактной группы в Минске Хомчак, отметил, что "происходит то, что происходит в последние несколько лет", а обострения нет.

"Сказать, что там некое обострение, которое может ввести в панику народ нашего государства, не могу... Там постоянно фиксируются огневые столкновения, периодичность обстрелов временами нарастает, временами немножко утихает... Идут боевые будни на территории, где есть столкновение двух воюющих сторон", - сказал генерал.

Глава Генштаба отметил, что на Донбассе постоянно происходят провокации и попытки дискредитировать украинскую армию, "чтобы показать, что власть в Украине не может управлять ситуацией".

"Это все потом транслируется в РФ, на оккупированной территории, а также на прилегающих к ней территориях", - сказал Хомчак.

Он считает, что обстрелы могут быть вызваны ожиданием действий со стороны украинских военных, поскольку "постоянно в прессе идет нагнетание".

"Говорят о движении каких-то украинских колонн в сторону врага, о том, что кто-то хочет наступать. Поэтому реакция с той стороны разная, но в основном она носит провокационный характер. Наши военные полностью изучили противника, имеют полную картину того, что там происходит и где находится противник. Мы стараемся его не провоцировать", - сказал он.

Хомчак подчеркнул, что команды "не отвечать" на обстрелы, которая обсуждалась в Минске, не было.

"Никаких команд не было. Там идет война, и все командиры находятся на своих местах. Командир отделения командует отделением, командир взвода - взводом, командир роты - ротой. Никаких команд о запрете вести ответный огонь они не получали. Ну как можно на войне сказать: "Тебя бьют, а ты не отвечай". Это один из элементов информационно-психологической войны", - сказал генерал.

Он отметил, что все понимат, что провоцировать противника не нужно, но на войне никто не может приказать "не стрелять в ответ".

Разведение сил в Станице-Луганской не началось из-за неутихающих обстрелов, сказал глава Генштаба.

"Согласно минским договоренностям, должно быть пять суток тишины, на шестые сутки мы подаем ноту, что готовы разводить, и на седьмые сутки разводим. Поэтому мы готовы, есть решение президента, что это необходимо выполнить, наши военные к этому готовы. Но это должно быть действительно разведение", - сказал он.

Отношения с Коломойским

Хомчак рассказал, что познакомился с олигархом Игорем Коломойским весной 2014 года, когда был командующим оперативного командования Юг. Коломойский на то время занимл пост главы Днепропетровской ОГА.

"Тогда мы с ним начали работать, ведь штаб у меня находился в городе Днепропетровск, как раз началась российская агрессия, армия в 2014 году вы знаете, в каком была состоянии. Поэтому у нас сложились нормальные служебные отношения, построенные на взаимном доверии", - сказаал генерал.

Он отметил, что отношения с Коломойским у него закончились в конце февраля 2015 года, когда его направили для дальнейшего прохождения службы в Киев.

"С тех пор мы с ним не встречались и не виделись", - заявил Хомчак.

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Источник: korrespondent.net