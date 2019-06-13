Лента RSS
Подписаться на ленту
13 июня 2019, четверг, 19:13
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,07
  • € 2,34
13. 06. 2019

В Николаеве посадили полицейского за попытку создать банду

Заводской районный суд приговорил полицейского Максима Гущина к трем годам тюремного заключения. Об этом сообщает портал nikolaev24.com.ua в четверг, 14 июня.

В марте 2018 года инспектор сектора реагирования патрульной полиции Максим Гущина решил организовать и контролировать группу воров в Николаеве.

По работе он знал женщину, которая была связана с ранее судимыми за кражи лицами, которых она могла привлечь к соучастию в группе.

Кроме организации и координации действий домушников полицейский должен был подыскивать квартиры и дома, которые можно ограбить, а также сообщать ворам распорядок дня жертв, наличие сигнализации, камер или собак. Краденое мужчина хотел делить среди группы поровну.

Cмотрите фотогалерею: Полицейский хотел организовать банду домушников в Николаеве

Женщину, к которой обратился полицейский для создания ОПГ, правоохранители привлекли к сотрудничеству. При очередной встрече Гущин рассказал ей о первом месте для кражи - дом, в котором живет семья сестры его жены. Он рассказал, что родственникам жены из Израиля дочь переслала около 10 тысяч долларов.

Полицейский также добавил, что в доме нет сигнализации, собак и отдал ей подробный план дома, а та передала его правоохранителям.

16 марта 2018 года женщина по заранее проработанному плану сообщила полицейскому, что они обокрали дом, и назначила ему встречу. При передаче ему якобы похищенных денег, ювелирных украшений и прочих ценностей, полицейского задержали.

В суде обвиняемый признал свою вину. Он объяснил, что пошел на это из-за сложного материального положения, возникшего после рождения дочери. Суд признал его виновным и приговорил к трем годам лишения свободы.

Напомним, что ранее полицейский избил водителя и его пассажиров в Одесской области.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Украина
Анекдот все анекдоты

В анкете, которую я заполнял перед операцией, был вопрос: кому звонить в случае крайней необходимости?
Я написал: более квалифицированному хирургу.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Что вы ждете от II Европейских игр в Минске?

С 21 по 30 июня в Минске пройдут II Европейские игры.

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.