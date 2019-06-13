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13. 06. 2019

Афера с делом Онищенко: мошенник получил шесть лет тюрьмы

Голосеевский райсуд Киева приговорил к шести годам лишения свободы с конфискацией имущества гражданина, который, прикрываясь именем руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого, получил деньги за якобы решение вопроса о прекращении уголовного преследования в отношении народного депутата Александра Онищенко, сообщила пресс-служба Генпрокуратуры.

По ее данным, департамент по расследованию особо важных дел в сфере экономики Генеральной прокуратуры Украины, совместно с детективами Национального антикоррупционного бюро Украины и сотрудниками Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Службы безопасности Украины в ноябре 2016 года разоблачили гражданина Украины в мошенничестве в особо крупных размерах - два млн долларов.

Реализуя мошенническую схему и используя и прикрываясь именем руководителя САП Холодницкого, гражданин обещал прекращение сотрудниками САП, а также детективами НАБУ уголовного преследования в отношении Онищенко.

В ходе совместной спецоперации злоумышленник был задержан при получении первой части "вознаграждения" в размере один млн долларов.

Ранее Онищенко сообщил, когда вернется в Украину. Беглый нардеп Александр Онищенко заявил, что готов вернуться в Украину уже недели через две.

Напомним, 5 июля 2016 года Верховная Рада дала согласие на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест депутата Онищенко. На момент голосования депутат уже бежал за границу.

Генпрокурор Юрий Луценко заявлял, что Александр Онищенко, будучи бенефициаром компаний-операторов Укргаздобычи, организовал преступную группировку с целью завладения средствами компании. По данным следствия, государству был нанесен ущерб на сумму около 3 млрд грн. Следствие установило причастность к незаконной схеме 29 человек, включая самого Онищенко.

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Источник: korrespondent.net

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