В Хмельницком мужчина забил себе в голову два гвоздя и выжил

В городе Хмельницкий мужчина забил себе в голову молотком два гвоздя и остался жив. Его госпитализировали в областную клиническую больницу, сообщает местное издание Є в четверг, 13 июня.

"64-летнего пациента привезли родственники. У него в голове, на глубину до 4,5 сантиметров, были забиты металлические гвозди. Как впоследствии выяснилось, мужчина самостоятельно, с помощью молотка, забил один гвоздь в височную часть головы, а другой – в лоб. Медики провели оперативное вмешательство по удалению инородных тел, и пациент остался жив", – рассказал завотделением нейрохирургии Василий Левицкий.

Врач пологает, что мужчина нанес себе такие травмы во время суицидального аффекта. Кроме этого, по словам медика, мужчина злоупотреблял алкоголем.

Чудом было то, что гвозди не повредили важных структур головного мозга. Обычно подобные случаи заканчиваются смертью. Наш пациент «родился в рубашке». С медицинской точки зрения, это уникальный случай, когда человек самостоятельно нанесла себе такие глубокие раны, – добавил нейрохирург.

Известно, что хмельничанин уже идет на поправку и скоро его выпишут из больницы.

Ранее в Херсоне мужчина погиб, пытаясь отрезать себе голову электропилой. Он пытался демонстративно лишить себя головы, но смог лишь перерезать артерии. Мужчина умер еще до приезда "скорой".

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Источник: korrespondent.net