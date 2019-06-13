Лента RSS
Подписаться на ленту
13 июня 2019, четверг, 20:44
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,07
  • € 2,34
13. 06. 2019

ОБСЕ поддержала план Кучмы по Донбассу

ОБСЕ приветствует возобновление рабочей атмосферы на последнем заседании ТКГ по мирному урегулированию ситуации в Донбассе и поддерживает озвученные представителем Украины Леонидом Кучмой инициативы. Об этом заявил министр иностранных и европейских дел Мирослав Лайчак на совместном брифинге с министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным в Киеве, передает Укринформ.

"Мы приветствуем ту рабочую атмосферу, которая возобновилась в Трехсторонний контактной группе, и также приветствуем четыре инициативы, озвученные вторым президентом Кучмой. Они имеют потенциал, который может изменить всю риторику конфликта, и мы надеемся, что все игроки на этой арене поддержат эти инициативы", - сказал Лайчак.

Он отметил, что цель его визита в Украину - каким образом вдохновить новое руководство страны совместно подумать, как можно облегчить гуманитарную ситуацию в Донбассе в интересах народа Украины.

"Конечно, важной предпосылкой достижения положительных сдвигов является гарантированный и постоянный режим прекращения огня", - подчеркнул председатель ОБСЕ.

Напомним, Кучма предложил новый режим: Не стрелять в ответ, а также ввести запрет на обстрел гражданских объектов.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Украина
Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

В анкете, которую я заполнял перед операцией, был вопрос: кому звонить в случае крайней необходимости?
Я написал: более квалифицированному хирургу.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Что вы ждете от II Европейских игр в Минске?

С 21 по 30 июня в Минске пройдут II Европейские игры.

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.