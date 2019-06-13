Кучма обсудил "хлебное перемирие" на Донбассе с главой ОБСЕ

Представитель Украины в трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Леонид Кучма и председатель ОБСЕ Мирослав Лайчак согласились относительно первоочередности выполнения блока Минских соглашений по безопасности. Об этом пресс-секретарь Кучмы Дарка Олифер сообщила на соей странице в Facebook в четверг, 13 июня.

«Стороны подтвердили безальтернативность Минских договоренностей и полностью согласились относительно первоочередности выполнения именно блока по безопасности этих соглашений. В этом контексте обсудили ход подготовки к так называемому «хлебному перемирию», - говорится в сообщении.

Кучма и Лайчак выразили сожаление из-за того, что сорвалось разведение военных сил в районе Станицы Луганской, запланированное на 10 июня. Представители также обсудили вопросы освобождения украинских моряков.

Леонид Кучма подчеркнул важность двусторонних действий для стабилизации ситуации на Донбассе. На встрече также присутствовали специальный представитель главы ОБСЕ в Украине и в ТКГ Мартин Сайдик и председатель Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Яшар Халит Чевик.

Напомним, что глава ОБСЕ поддержал план Кучмы по Донбассу.

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Источник: korrespondent.net