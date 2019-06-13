МВД показало памятное видео в годовщину освобождения Мариуполя

В Украине в четверг, 13 июня, исполняется пятая годовщина освобождения Мариуполя от банд сепаратистов. Министерство внутренних дел показало памятное видео.

Глава МВД Арсен Аваков и на то время еще председатель Донецкой ОГА Сергей Тарута приняли решение освободить город от сепаратистов до проведения президентских выборов 25 мая 2014 года.

Окончательной датой штурма была намечена пятница, 13 июня 2014 года.

"Штурм начался в 5 утра с массированного обстрела укреплений противника ЗУ-23/2, смонтированного на бронированном грузовике. После начала штурма, боевики поняли, что их песенка спета и начали убегать и прятаться, как крысы в подвалах и чердаках, откуда их выковыривали "азовцы". Зачисткой лично руководил комбат Азова Андрей Белецкий", – рассказал советник главы МВД, народный депутат Антон Геращенко.

По его словам, главарь мариупольских боевиков с позывным "Чечен" получил информацию о подготовке штурма и со своими соратниками за день до штурма покинул Мариуполь.

По итогам сложной операции были ликвидированы несколько боевиков и задержаны более 20 человек. При этом, никто из мирных жителей Мариуполя серьезно не пострадал.

Напомним, с середины апреля 2014 года Мариупольский горсовет был захвачен, а после 9 мая, когда сепаратисты захватили местное управление МВД, город полностью перешел под их контроль.

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Источник: korrespondent.net