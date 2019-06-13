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13. 06. 2019

Под Одессой девушку ударило током на крыше поезда во время селфи

В Раздельнянском районе 17-летняя девушка получила ожоги 65% тела в результате удара током на крыше грузового поезда. Об этом сообщает управление Нацполиции в Одесской области в четверг, 13 июня.

"Гуляя вдоль железнодорожного пути, девушка решила сделать фото на крыше грузового поезда в память об успешно сданном ВНО. Поднявшись по лестнице на крышу вагона, она получила удар током силой 24 500 вольт. В результате, с многочисленными ожогами ее отбросило на землю, – говорится в сообщении.

Скорую для пострадавшей вызвал ее приятель, который был очевидцем трагедии. Девушка в тяжелом состоянии госпитализирована в ожоговый центр. Сейчас медики борются за ее жизнь.

Напомним, в апреле в Одесской области 13-летний мальчик залез на крышу железнодорожного вагона и коснулся оголенного провода линии электропередач. Он получил поражение электрическим током 80% тела и другие травмы. Ребенок скончался в больнице.

А в Запорожье 14-летний мальчик выжил после удара током в 10 тысяч вольт. Он залез в электрощитовую подстанцию, где его ударило током. Ребенок получил сильные ожоги рук и лица.

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Источник: korrespondent.net

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