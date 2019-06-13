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13. 06. 2019

Соцсети смеются над сообщением Трампа в Twitter

Президент США Дональд Трамп вновь породил волну шуток и фотожаб в соцсетях из-за твита, в котором он рассказывает о встрече с мировыми лидерами, в том числе "принцем китов". Об этом сообщает The Guardian.

В твите от 13 июня Трамп похвастался, что во время последней зарубежной поездки общался с "иностранными правительствами" ежедневно. "Я встретился королевой Англии, принцем китов, премьер-министром Соединенного Королевства, премьер-министром Ирландии, президентами Франции и Польши", - написал он.

 Сообщение Трампа
 

Киты в твите Трампа появились в результате некорректного написания слова Уэльс, ведь на английском эти два слова различаются в написании всего одной буквой – Wales и whales. В результате встреча с принцем Уэльским Чарльзом превратилась во встречу с "принцем китов".

И хотя Трамп быстро отреагировал и удалил сообщение, заменив его новым без ошибки, соцсети уже было не остановить.

"Первые фото с встречи Трампа с принцем китов" - написала пользовательница Хейзел Шеринг.

First photos in from Trump's meeting with the Prince of Whales pic.twitter.com/MclQIT9G2A

— Hazel Shearing (@hazelshearing) 13 июня 2019 г.
 
"Принц китов".
 

Prince of WHALES
I'm still laughing 😂 😂 😂  #PrinceOfWhales pic.twitter.com/hizuUeRdZ5

— 💫 (@manctacular) 13 июня 2019 г.
 
Кое-кто даже предложил изменить флаг Уэльса, а кто-то пошутил, что Трамп перепутал принца с дофином (еще одна игра слов – написание слов "дофин (наследник французского престола) и "дельфин" тоже похожи).
 

'Prince of Whales'...you idiot #Wales #Cymru pic.twitter.com/1UF32Lww6B

— Ben Miles Davies (@BenMilesDavies) 13 июня 2019 г.

Ранее сообщалось, что СМИ подсчитали твиты Трампа за 2018 год. Также Корреспондент писал о том, что два фото в Twitter поставили диагноз тысячам людей.

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Источник: korrespondent.net

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