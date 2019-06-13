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13. 06. 2019

Помпео обвинил Иран в атаке на танкеры

 
США считают, что ответственность за инциденты с танкерами в Оманском заливе несет Иран. Об этом в четверг, 13 июня, заявил журналистам Госсекретарь Майк Помпео, сообщает ТАСС.
 
"Согласно оценке правительства США, Исламская республика Иран несет ответственность за атаки, которые произошли сегодня в Оманском заливе", − указал глава Госдепа.
 
По его словам, "это последнее из серии нападений, спровоцированных Исламской республикой Иран против интересов США и их союзников". Такая оценка американского правительства основана на данных, полученных спецслужбами, анализе примененного оружия, уровне компетентности, который необходим для проведения операции, а также последних атак Ирана на суда.
 
Госсекретарь отметил, что Вашингтон намерен использовать политику оказания экономического и дипломатического давления на Тегеран, однако в случае необходимости готов защищаться с применением силы.
 
"США будут защищать свои силы, интересы, а также вместе с партнерами и союзниками защищать глобальную торговлю и региональную стабильность (на Ближнем Востоке). Мы призываем все страны, которым угрожают провокационные акты Ирана, присоединиться к нам в этих усилиях", − подчеркнул Помпео.

Помпео также добавил, что произошедшее в Оманском заливе будет обсуждаться на заседании Совета Безопасности ООН по инициативе США.

Напомним, 13 июня стало известно о нападении на два нефтяных танкера – Front Altair и Kokuka Courageous. По данным данным, имела место торпедная атака, в результате которой на судах произошли взрывы и пожар. 

Все члены экипажей пострадавших судов были эвакуированы на территорию Ирана. 

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Источник: korrespondent.net

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