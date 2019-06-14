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14. 06. 2019

В партии Слуга народа назвали союзников и конкурентов

 
Партия Слуга народа не считает своим союзником ни одну из "старых политсил". Об этом глава штаба партии и седьмой номер в ее списке Александр Корниенко рассказал в интервью Украинской правде, которое было опубликовано 13 июня.
 
Как указал Корниенко, Слуга народа не считает своим конкурентом партию Святослава Вакарчука Голос, хотя пересекается с ней в некоторых регионах на Западе страны и немного в Киеве.
 
"Мы не считаем их (партию Голос) своими конкурентами, потому что мы за одно и то же", − отметил глава штаба Слуги народа.
 
При этом он отметил, что возможность коалиции с Голосом надо обсуждать.
 
"Надо обсуждать, может ли она быть. Для начала надо посмотреть, кто зарегистрируется, так как не все понятно", − заявил Корниенко.
 
По его словам, также возможен союз с партией Сила и честь.
 
"Смешко можно отнести к новым силам. Его партия ранее участвовала в выборах, но в его списке есть новые специалисты", − считает руководитель штаба Слуги народа.
 
Отвечая на вопрос о конкурентах партии, он подчеркнул, что на Востоке Украины таковым является Оппозиционный блок.
 
Корниенко отметил, что позиция его партии относительно "старых сил", таких как Оппозиционный блок За жизнь и Батькивщина, не изменилась и союз с ними не рассматривается.
 
"Ранее (президент) Владимир Зеленский уже заявлял, что с подобными силами союзов не будет. Он говорил о всех старых политсилах. Эта позиция в партии сохраняется", − подытожил он.
 
Ранее сообщалось, что партия Слуга народа представила структуру штаба.

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Источник: korrespondent.net

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