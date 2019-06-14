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14. 06. 2019

Гройсман предложил уменьшить число депутатов

Премьер-министр Владимир Гройсман не считает целесообразным создание двухпалатного парламента в Украине. Об этом он заявил в четверг, 13 июня, в эфире телеканала 1+1.

"Такая форма парламента, которая есть сегодня, она не эффективная и люди это видят… Было бы абсолютно целесообразно уменьшить количество народных депутатов, а не вводить вторую палату, чтобы вместо 450 депутатов было 800", − подчеркнул глава Кабмина.

Ранее представитель президента Владимира Зеленского в Верховной Раде Руслан Стефанчук заявил, что проблемные моменты смешанной систему выборов в Раду можно решить путем введения двухпалатного парламента.

Напомним, Гройсман заявил о намерении идти на парламентские выборы с партией Украинская стратегия.

Стала известна первая десятка партии Гройсмана

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Источник: korrespondent.net

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