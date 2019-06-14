В Совбезе ООН обсудили инцидент с танкерами

"Сегодня мы только предварительно обсуждали то, что произошло, по просьбе США", − добавил постпред Кувейта.

По его словам, заинтересованные страны проведут свои расследования, "как, например, мы несколько дней назад заслушали брифинг Саудовской Аравии, Объединенных Арабских Эмиратов и Норвегии об инцидентах, имевших место 12 мая (подрыв танкеров в Персидском заливе)".

Напомним, США возложили на Иран ответственность за нападение на суда в Оманском заливе.

Как сообщал Корреспондент.net , 13 июня стало известно о нападении на два нефтяных танкера – Front Altair и Kokuka Courageous. По некоторым данным, имела место торпедная атака, в результате которой на судах произошли взрывы и пожар.

Все члены экипажей пострадавших судов были эвакуированы на территорию Ирана.