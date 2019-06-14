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14. 06. 2019

В Совбезе ООН обсудили инцидент с танкерами

 
Совбез ООН обсудил атаки на танкеры в Оманском заливе на закрытом заседании, но не принял никаких решений по инциденту. Об этом в пятницу, 14 июня, сообщил журналистам постпред Кувейта Мансур Аль-Отаиби, передает ТАСС.
 
"Все хотят, чтобы было проведено беспристрастное и объективное расследование, но не было никаких предложений, никаких решений Совбеза относительно того, чтобы поручить проводить это расследование какой-либо структуре", − указал аль-Отейби.
 
Он не уточнил страны, которые выступили за проведение расследования.
 
"Сегодня мы только предварительно обсуждали то, что произошло, по просьбе США", − добавил постпред Кувейта.
 
По его словам, заинтересованные страны проведут свои расследования, "как, например, мы несколько дней назад заслушали брифинг Саудовской Аравии, Объединенных Арабских Эмиратов и Норвегии об инцидентах, имевших место 12 мая (подрыв танкеров в Персидском заливе)".
 
Напомним, США возложили на Иран ответственность за нападение на суда в Оманском заливе.
 
Как сообщал Корреспондент.net, 13 июня стало известно о нападении на два нефтяных танкера – Front Altair и Kokuka Courageous. По некоторым данным, имела место торпедная атака, в результате которой на судах произошли взрывы и пожар. 

Все члены экипажей пострадавших судов были эвакуированы на территорию Ирана. 

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Источник: korrespondent.net

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