Болтон позитивно оценил избрание Зеленского

Помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что избрание президентом Украины Владимира Зеленского создает новые возможности для налаживания отношений США и России. Об этом он написал в Twitter 13 июня.
По словам Болтона, избрание Зеленского позитивно повлияет на урегулирование в Донбассе, что является ключевым шагом для налаживания отношений Вашингтона и Москвы.
"Мы встретились сегодня с представителем (США по вопросам Украины Куртом) Волкером, чтобы обсудить переговоры по Украине, и согласились, что избрание президента Зеленского создает новую возможность для мира в Донбассе, что является ключевым шагом для налаживания отношений США и России, но крайне важно, чтобы Россия внесла свой вклад и участвовала в этом серьезно", − подчеркнул советник Трампа.
Amb Volker and I met today to discuss Ukraine negotiations and agreed that President Zelenskyy’s election creates new opportunity to push for peace in Donbas – a key step to improving U.S.-Russia relations – but it’s critical that Russia do its part and engage seriously. pic.twitter.com/oGXIFcotOM— John Bolton (@AmbJohnBolton) 13 июня 2019 г.
Ранее сообщалось, что визит Зеленского в США возможен после досрочных парламентских выборов в Украине.
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Источник: korrespondent.net
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