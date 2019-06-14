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14. 06. 2019

Трамп продлил санкции против чиновников Беларуси

 
Президент США Дональд Трамп продлил еще на один год действие санкций в отношении ряда белорусских чиновников. Об этом в четверг, 13 июня, сообщила пресс-служба Белого дома.
 
Документ, адресованный Конгрессу США, был размещен на официальном сайте Белого дома. В нем говорится, что ограничительные меры против Беларуси, объявленные 16 июня 2006 года, должны продолжать действовать после 16 июня 2019 года.
 
Отмечается, что "действия и политика определенных членов правительства Беларуси и других лиц продолжают создавать необычную и чрезвычайную угрозу для национальной безопасности и внешней политики Соединенных Штатов".
 
Напомним, санкции США против Беларуси были введены президентом Джорджем Бушем.
 
Он распорядился заморозить финансовые счета президента Беларуси Александра Лукашенко и девяти других высокопоставленных белорусских чиновников, а также запретил американским гражданам совершать с ними какие-либо сделки.
 
Поводом для введения санкций стали президентские выборы в Беларуси, которые в США и ЕС признали недемократичными.
 
Напомним, в феврале ЕС на год продлил действие оружейного эмбарго в отношении Беларуси, а также ограничительные меры против четырех граждан этой страны.

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Источник: korrespondent.net

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