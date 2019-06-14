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14. 06. 2019

Атака в Оманском заливе: США направили эсминец

США направили ракетный эсминец USS Mason для оказания содействия в районе Оманского залива после нападения на танкеры. Об этом говорится в письменном заявлении, которое распространил 13 июня официальный представитель Центрального командования Вооруженных сил США (CENTCOM) подполковник Эрл Браун, сообщает Reuters.

"USS Mason (DDG 87) находится в пути к месту происшествия, чтобы оказать содействие. США и наши союзники в регионе примут все необходимые меры, чтобы защитить себя и наши интересы. Сегодняшние нападения являются отчетливой угрозой международной свободе судоходства и свободе торговли", − отмечается в документе.

Также Браун указал, что США "не потерпят никакого вмешательства или создания препятствий действиям (ракетного эсминца) USS Bainbridge, который ранее поднял на борт экипаж танкера Kokuka Courageous, подвергшегося нападению в Оманском заливе.

"У нас нет заинтересованности в участии в новом конфликте на Ближнем Востоке. Мы будем защищать свои интересы, но война с Ираном не в наших стратегических интересах, в этом не заинтересовано и международное сообщество", − подчеркнул представитель CENTCOM.

Напомним, 13 июня стало известно о нападении на два нефтяных танкера – Front Altair и Kokuka Courageous. По некоторым данным, имела место торпедная атака, в результате которой на судах произошли взрывы и пожар. 

Все члены экипажей пострадавших судов были эвакуированы. 

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Источник: korrespondent.net

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