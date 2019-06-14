Атака в Оманском заливе: США направили эсминец

США направили ракетный эсминец USS Mason для оказания содействия в районе Оманского залива после нападения на танкеры. Об этом говорится в письменном заявлении, которое распространил 13 июня официальный представитель Центрального командования Вооруженных сил США (CENTCOM) подполковник Эрл Браун, сообщает Reuters.
Также Браун указал, что США "не потерпят никакого вмешательства или создания препятствий действиям (ракетного эсминца) USS Bainbridge, который ранее поднял на борт экипаж танкера Kokuka Courageous, подвергшегося нападению в Оманском заливе.
"У нас нет заинтересованности в участии в новом конфликте на Ближнем Востоке. Мы будем защищать свои интересы, но война с Ираном не в наших стратегических интересах, в этом не заинтересовано и международное сообщество", − подчеркнул представитель CENTCOM.
Напомним, 13 июня стало известно о нападении на два нефтяных танкера – Front Altair и Kokuka Courageous. По некоторым данным, имела место торпедная атака, в результате которой на судах произошли взрывы и пожар.
Все члены экипажей пострадавших судов были эвакуированы.
Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet
Источник: korrespondent.net
- Подпишитесь на наш канал в telegram https://t.me/telegrafby