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14. 06. 2019

Порошенко допускает альянс с партией Зеленского

Лидер партии Европейская солидарность, пятый президент Украины Петр Порошенко надеется, что его команде удастся объединиться с пропрезидентской политсилой Слуга народа ради движения Украины в Европейский Союз и НАТО. Об этом он заявил 13 июня в эфире телеканала Прямой.

"Я высказываю надежду, что нам удастся объединиться для того, чтобы продолжить наше движение в Европейский Союз и НАТО", − ответил Порошенко на вопрос о возможном союзе в будущем парламенте с командой Зеленского.

Лидер Европейской солидарности указал, что в 2023 году Украина должна подать заявление на вступление в ЕС и тогда в Евросоюз сможет запланировать средства для этого в бюджете на 2028-2035 годы.

При этом Порошенко подчеркнул, что "его партия никогда не пойдет на союз "с пятой колонной Януковича, с политичными силами, которые расползлись по тем или иным потокам и пытаются привести к нам в дом "русский мир".

Также экс-президент заверил, что поможет Зеленскому сделать его первые зарубежные визиты успешными и выполнить задание по имплементации евроинтеграции Украины.

Он напомнил, что у избранного президента есть "медовый месяц" − период, "когда с ним знакомятся за границей, потом что-либо сделать намного труднее". 

"Пожалуйста, если необходимо, я всегда готов помочь советом, действиями, связями, поскольку это работа не на президента Зеленского или на пятого президента Порошенко – это работа на Украину", − узаявил лидер Европейской солидарности.

В партии Слуга народа назвали союзников и конкурентов

Ранее министр иностранных дел Павел Климкин заявил, что Украина сможет вступить в Евросоюз не ранее 2035 года. 

Как сообщал Корреспондент.net, в феврале вступили в силу изменения в Конституцию, которые закрепляют курс Украины в Европейский Союз и НАТО.

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Источник: korrespondent.net

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