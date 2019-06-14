У берегов Чили произошло мощное землетрясение

Недалеко от побережья Чили в Тихом океане произошло мощное землетрясение магнитудой 6,4. Об этом 14 июня сообщила Геологическая служба США (USGS).
Отмечается, что подземные толчки были зафиксированы в 0.19 по времени UTC (3.19 по киевскому времени).
Эпицентр землетрясения располагался в 79 км к западу от портового города Кокимбо, очаг стихии залегал на глубине 9,1 км.
Информации о жертвах, пострадавших или разрушениях не поступало. Угроза цунами не объявлялась.
Ранее сообщалось, что на севере Перу зафиксировали землетрясение магнитудой 8,0.
У границы Украины произошло землетрясение
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Источник: korrespondent.net
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