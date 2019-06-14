Пресс-секретарь Трампа уходит в отставку

Глава пресс-службы Белого дома Сара Сандерс покинет свой пост в конце июня. Об этом президент США Дональд Трамп написал в Twitter 13 июня.

Американский лидер назвал Сандерс "замечательной" и добавил, что она вернется в свой родной штат Арканзас, где, как надеется президент, будет баллотироваться на пост губернатора.

"Спустя три с половиной года наша замечательная Сара Хакаби Сандерс покинет Белый дом в конце месяца и отправится домой в замечательный штат Арканзас. Она необыкновенный человек с необыкновенными талантами, которая проделала невероятную работу! Я надеюсь, что она решит баллотироваться на пост губернатора Арканзаса − она была бы фантастическим (губернатором). Сара, спасибо за хорошо проделанную работу!", − отметил Трамп.

Напомним, 36-летняя Сандерс, дочь известного политика-республиканца и бывшего губернатора Арканзаса Майка Хакаби, возглавила пресс-службу Белого дома в июле 2017 года, сменив в этой должности Шона Спайсера.

До прихода в Белый дома она работала в предвыборном штабе Трампа.

Как отмечаютСМИ, пресс-секретарь Трампа отличалась почти безоговорочной лояльностью президенту. Ранее Сандерс заявила, что его избрали "с божьей помощью".

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Источник: korrespondent.net