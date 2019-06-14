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14. 06. 2019

Иран отвергает причастность к атакам на танкеры

Иран категорически отвергает и осуждает обвинения США в причастности к нападениям на нефтяные танкеры в Оманском заливе. Об этом в четверг, 14 июня сообщило агентство Reuters со ссылкой на заявление постоянного представительства Ирана в ООН.

"Иран категорически отвергает необоснованные обвинения США в связи с инцидентами с нефтяными танкерами, произошедшими 13 июня (в Оманском заливе), и осуждает их самым решительным образом", − говорится в заявлении постпредства.

Также иранская миссия в ООН обвинила США и их региональных союзников, в том числе Саудовскую Аравию и ОАЭ, в "разжигании войны".

Министр иновстранных дел Ирана Джавад Зариф также опроверг обвинения, высказанные Вашингтоном в адрес Тегерана, назвав их безосновательными, пишет РБК.

Напомним, 13 июня стало известно о нападении на два нефтяных танкера – Front Altair и Kokuka Courageous. По некоторым данным, имела место торпедная атака, в результате которой на судах произошли взрывы и пожар. 

Все члены экипажей пострадавших судов были эвакуированы. 

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Источник: korrespondent.net

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